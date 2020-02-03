شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات» يعلن تفاصيل الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة بـ24 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الجاري.

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وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية أن «المناطق غير الآمنة تشمل 357 منطقة على مستوى الجمهورية بإجمالي 240 ألف وحدة، حيث جرى الانتهاء من 298 منطقة بتكلفة 24.6 مليار جنيه».

وأشار إلى أن من المقرر الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة في الإسكندرية منتصف العام الجاري.

وأكد أنه من المقرر إنهاء جزء كبير من خطة تطوير القاهرة التاريخية خلال العام المقبل.