شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 4 فبراير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري، وغائم أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يخص الطقس بشمال الصعيد فيكون الطقس معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح، وغائم أحيانًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فيكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه 1:1ر8 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.1:4.9 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 13 20

بلطيم 12 19

مطروح 08 18

السلوم 08 18

سيوة 05 19

بورسعيد 13 19

دمياط 12 19

الزقازيق 09 19

الإسماعيلية 07 22

السويس 07 22

العريش 08 19

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رفح 08 18

رأس سدر 10 21

نخل 04 19

نويبع 14 22

طابا 08 19

كاترين 03 16

الطور 08 19

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 23

أسوان 09 24

أبو سمبل 08 22

الوادي الجديد 07 23

شلاتين 14 24

أبو رماد 13 23

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21