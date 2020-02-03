الصحة: وصول العائدين من الصين إلى "المعسكر الطبي".. وجميعهم بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم إنهاء إجراءات الفحوصات الطبية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والتأكد من سلامتهم جميعًا.

وعاد اليوم الاثنين 302 مصريين من مدينة ووهان عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار العلمين، وكان في استقبالهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

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وأشار "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، إلى نقل المصريين العائدين إلى بجانب طاقم الرحلة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى أحد فنادق مدينة مطروح حيث يدخلون معسكرًا طبياً لمدة 14 يومًا، للتأكد بشكل تام من سلامتهم، وعدم إصابة أيًا منهم بفيروس كورونا المستجد.

وشدد على متابعة الحالة الصحية للمواطنين أولًا بأول، حتى انتهاء فترة المعسكر الطبي.

ولفت "مجاهد" إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلي خدمات معاونة"، والتي تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة وهي 14 يوماً "فترة حضانة المرض".