​مقترح برلماني بجمع المخلفات من أعلى المساكن لإعادة تدويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن جمع المخلفات من فوق المساكن العشوائية وغير العشوائية لإعادة تدويرها.

وقالت النائبة في بيان اليوم الاثنين، إن هناك نسبة كبيرة من أسطح المباني في المحافظات وخاصة المناطق العشوائية فوقها مخلفات وأخشاب وأثاث قديم وأدوات غير مستغلة، ومنها المعادن بجانب تكعيبات مغطاه بالبلاستيك المهلهل وغيرها من المواد.

وأكدت حسونة، أن وجود هذه الأشياء والمواد يشوه الشكل العام بما يتطلب معه تدخل حاسم من الوزارات المعنية، لجمع كل المخلفات من فوق المساكن العشوائية وغير العشوائية لتحقيق جانب من النظافة العامة وأيضا استغلال المخلفات وإعادة تدويرها.

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وأضافت: "من الممكن استصدار قرار مشابه لقرار رئيس الجمهورية المعنية بطلاء واجهات المنازل في المحافظات، وذلك خلال فترة محددة وإلا يتعرض السكان لغرامات مالية وزيادة في فواتير الكهرباء والمياه لإجبارهم على تنظيم الأسطح".

وتابعت: "كما أنه من الممكن تخصيص سيارات لجمع المخلفات ونقلها لأماكن مخصصة للفصل والتقسيم تمهيدًا لإعادة التدوير.

واوضحت أن هذا المقترح يوفر العديد من المواد الخام وأيضا فرص العمل للشباب في جميع المحافظات، كما يحقق أموال كثيرة للدولة ولأصحاب هذه المخلفات، حيث يتم تخصيص نسبة من عائد إعادة التدوير للسكان وللحي وأيضا لصالح الموازنة العامة.​