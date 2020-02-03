بالفيديو.. ضبط 24 ألف كتاب مقلد بإحدى المطابع في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الشرطة، في ضبط إحدى المطابع بالقاهرة بداخلها قرابة 24 ألف كتابًا وغلاف بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة التزام المتعاملين في هذا المجال بأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية؛ بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط (23500) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.