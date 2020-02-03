حريق محدود في مطعم بأكتوبر دون إصابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود في أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الإثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مطعم بمدينة 6 أكتوبر. تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون إصابات. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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