بدأ في محل وامتد إلى شقة.. السيطرة على حريق بسوق المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في سوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الإثنين، دون خسائر في الأرواح.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.

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وانتقلت قيادات قسم إمبابة إلى موقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الواقعة؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحصره في محل تجاري وجزء من شقة سكنية (غرفتين - صالة) دون وفيات، ويجري رجال الإطفاء عملية لتبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة