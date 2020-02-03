أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة: إزالة منطقة العصارة العشوائية ونقل سكانها للسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة: إزالة منطقة العصارة العشوائية ونقل سكانها للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم الإنتهاء من إزالة منطقة العصارة العشوائية بالكامل، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالانتهاء من المناطق العشوائية والخطرة.



وأضاف "صابر" تم إزالة 17 عشة ومنزل بدون ترخيص، حولت المنطقة إلى مساكن عشوائية، حيث تم فتح الطريق أمام المارة بعد الإنتهاء من عملية الإزالة.

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وأوضح "نائب المحافظ للمنطقة الشرقية"، أنه تم حصر عدد السكان وعددهم 62 أسرة، لنقلهم إلى مدينة المحروسة بمنطقة السلام وتسكينهم في شقق مفروشة.

وتمت أعمال الإزالة بحضور اللواء سليمان شتا مدير قطاع شرق، والقائم بأعمال رئيس حي المرج.