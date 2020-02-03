مصر | المعاينة تكشف سبب حريق سوق المنيرة بإمبابة

، أن سبب الحريق ماس كهربائي بمحل كهربائي

وامتداد النيران

كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة تمكنت من السيطرة على حريق شب في سوق المنيرة بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة، مساء اليوم الإثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.

كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة إلى موقع الحريق، وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الواقعة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتوصلت المعاينة إلى أن الحريق شب بمحل وامتدت النيران لشقة مكونة من غرفتين وصالة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات