مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بأكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بأكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب داخل مطعم بالحى الثاني بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.