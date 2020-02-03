مصر | 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق في سوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء اليوم الإثنين، وجار محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة إلى موقع الحريق، وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الواقعة، وجار السيطرة على الحريق.