مصر | تزوجت عرفيا.. تفاصيل إختلاق واقعة إختطاف مضيفة جوية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزوجت عرفيا.. تفاصيل إختلاق واقعة إختطاف مضيفة جوية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل واقعة إختلاق مضيفة جوية إختطافها بمنطقة الهرم، وتبين أنها وحيدة والديها، وتقيم صحبة والدتها بمنطقة حدائق الأهرام، بعد وفاة والدها.

وأضافت التحقيقات، أن والدتها ميسورة الحال، ورفضت زواجها من المتهم، لعدم قدرته على الإنفاق عليها، وعلى إثر ذلك تزوجت المضيفة الجوية منه، عرفيا دون علم والدتها، وإختلقت واقعة إختطافها بمساعدته وطلب فدية مليون جنيه، وتقدمه لها لزواجها بعد حصوله على المليون جنيه.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف مضيفة جوية، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بخروج كريمتها "مضيفة جوية" من مسكنهما بمنطقة المعادى بالقاهرة وعدم عودتها للمنزل وتبين غلق هاتفها المحمول، وفي وقت لاحق ورد لها اتصال من هاتف محمول "محدد" طلب خلاله المتصل مبلغ مالي قدره مليون جنيه، مقابل إطلاق سراح كريمتها.

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وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع إلى قيام المتغيبة باستئجار شقة بمساكن الفردوس بأكتوبر، وأنها تتردد عليها صحبة موظف بشركة توريدات، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وزواجه منها عرفيًا.

وباستهداف الشقة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم الهرم، الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، من ضبط المتغيبة والموظف والهاتف المحمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهتهما اعترفا باختلاق الواقعة لرغبة المتغيبة في مساعدته ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.