شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من «الصحة» على ارتداء الوزيرة كمامة بـ«شكل خاطئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الطائرة هبطت في مطار العلمين اليوم الاثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من الحجر الصحي والطب الوقائي»، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية لمدة 3 ساعات للعائدين من الصين، حيث يتجهون الآن إلى مقر الحجر الصحي.

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وأشار إلى أنه تم اختيار أحد مستشفيات مطروح لتكون مقرا للحجر الصحي كونها تبعد عن المناطق السكنية، فضلا عن انخفاض نسبة التلوث في مطروح.

وحول الصورة المتداولة لـ وزير الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي كمامة بشكل خاطئ قال مجاهد «الصور لـوزيرة الصحة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين»، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.