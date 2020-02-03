شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف دعم مصر يعلن تدشين جلسات حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ائتلاف دعم مصر، الاثنين، تدشين جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية التي ستضم جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وذلك تفعيلا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الائتلاف في بيان، أن الجلسات ستستمر على مدى 20 يومًا، وستتناول جميع الجوانب المتعلقة بالقانون، على أن تبدأ تلك الجلسات الأربعاء 5 فبراير الجاري.

وقال الائتلاف إنه يثمن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدا سعيه وحرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وجميع الآراء القانونية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهد المبذول من السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى تشريع يتناسب ومستهدفات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المجتمع وتفعيل أدواته الرقابية.