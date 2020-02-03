شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقي ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة، الاثنين، مارينا ويز، المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والوفد المرافق لها، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي في شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي.

وثمّن وزير العدل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى في شأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.

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وأكّد أن رؤية وزارة العدل خلال الفترة المقبلة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات إلى المتقاضين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلًا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار ضمن تقرير ممارسة الأعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الأعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبها، أشادت «مارينا ويز»، بالتعاون البناء مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية، والذى انعكس بدوره على تطور مؤشرات الأداء المصرية في تقرير ممارسة الأعمال، لاسيما في مجال تسوية حالات الإعسار.

وذكرت أن ممثلي البنك الدولي على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات، وتقديم الدعم اللازم في جميع مجالات العمل المشترك.