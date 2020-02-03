شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تعلن ضوابط الترشح للجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على:«يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية».
وأضافت أن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على «يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة».
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