شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسين الكويتيين تكرم «مشالي» ضمن أفضل 5 شخصيات نسائية عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جمعية المهندسين الكويتية المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باعتبارها ضمن أفضل 5 شخصيات نسائية على مستوى الوطن العربي.

وبدأت مراسم الاحتفال الذي نظمته الجمعية بالكويت تحت عنوان «المرأة في مستقبل الرؤية التنموية» في يوم المرأة الكويتية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة قيادات نسائية عربية بكلمة المهندس فيصل دويح العتل رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعيه المهندسين الكويتية.

من جانبها، أبرزت المهندسة صباح مشالى دور قطاع الكهرباء، في سد العجز الكبير في القدرات الكهربائية منذ عام 2011 وحتى منتصف عام 2014 خلال 4 سنوات تم اجتياز هذه المحنة وتحولنا من عجز شديد كان يصل في اليوم الواحد لأكثر من 6000 ميجا إلى ان أصبح لدينا ما يقابل 40% احتياط.