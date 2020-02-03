- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بشوارع حي غرب المنصورة لإعادة الانضباط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت شرطة المرافق بالدقهلية بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، اليوم، من تحرير 273 محضر مخالفة وإشغالات وضبط 8653 إشغال متنوع بنطاق حي غرب المنصورة.
خرجت حملة مكبرة بقيادة العميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والرائد فاروق حماد، والنقيب محمد النويهي، وقسم الإشغالات بالحي، لإعادة الإنضباط بشوارع «العباسي، وبورسعيد والسكة الجديدة» والمكتظة بالتجار والمحلات التجارية والباعة الجائلين.
وتمكنت الحملة من تحرير 273 محضر للباعة الجائلين، إضافة إلى 8653 مضبوطات متنوعة تم إيداعها مخازن حي غرب لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة على استمرار تلك الحملات المكثفة إلى أن يعود الانتظام إلى شوارع المدينة وان تلك الحملات مستمرة بشكل يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة بشوارع حي غرب المنصورة لإعادة الانضباط (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.