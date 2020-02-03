شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بشوارع حي غرب المنصورة لإعادة الانضباط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شرطة المرافق بالدقهلية بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، اليوم، من تحرير 273 محضر مخالفة وإشغالات وضبط 8653 إشغال متنوع بنطاق حي غرب المنصورة.

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خرجت حملة مكبرة بقيادة العميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والرائد فاروق حماد، والنقيب محمد النويهي، وقسم الإشغالات بالحي، لإعادة الإنضباط بشوارع «العباسي، وبورسعيد والسكة الجديدة» والمكتظة بالتجار والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

وتمكنت الحملة من تحرير 273 محضر للباعة الجائلين، إضافة إلى 8653 مضبوطات متنوعة تم إيداعها مخازن حي غرب لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة على استمرار تلك الحملات المكثفة إلى أن يعود الانتظام إلى شوارع المدينة وان تلك الحملات مستمرة بشكل يومي.

حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بشوارع حى غرب المنصورة

حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بشوارع حى غرب المنصورة