شكرا لقرائتكم خبر عن «المسلماني» يهدي رئيس موريتانيا نسخة من كتابه «أمة في خطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بإهداء نسخة من كتابه «أمة في خطر.. الدين والسياسة في العالم العربي» إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وقال المسلماني عقب لقائه رئيس موريتانيا في مقر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن «موريتانيا بلد رائع، فيها شعب واسع الثقافة ويمتلك تراثًا فكريًا كبيرًا، كما أن العلاقات المصرية الموريتانية في أفضل حالاتها، وهناك تفاهم واسع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمد ولد الغزواني، وهو ما انعكس على كثير من أوجه التفاهم والتعاون المشترك».

Advertisements

يذكر أن كتاب المسلماني الذي صدر في القاهرة عن دار الشروق يقع في عشرة فصول .

يقدم الكاتب قراءة عاقلة ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى، على نحو ما جرى في العراق واليمن وسوريا والجزائر وتونس وليبيا.

يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية في العالم العربي في المائة سنة الأخيرة. كما يعرض رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصوراً بشأن المشروع الحضاري العربي. وبينما يحمل الكتاب عنوان «أمّة في خطر» فقد جاءت الخاتمة بعنوان «أمّة في أمل».

يذكر أن المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة، وقد حازت جميعها الاهتمام والاحترام. ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الهندسة السياسية، الجهاد ضد الجهاد.