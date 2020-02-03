شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد إجراءات الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي لمواجهة فيروس «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، رفع إجراءات الحجر الصحى داخل صالات الوصول والإستقبال بمطار سوهاج الدولى تحسبا لظهور أي حالات إشتباه إصابة بفيروس «كورونا الجديد»، إلى جانب تشديد الإجراءات الوقائية حيال المرض بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت فيروس «كورونا الجديد» الذي ظهر مؤخرا بالصين طارئة صحية عالمية تستلزم تضافر جميع الجهود الدولية لمنع إنتشار المرض، خاصة بعد ظهوره في عدد من الدول حول العالم، لافتا إلى أن المواجهه الحقيقية مع المرض لمنع دخوله إلى مصر تتطلب تشديد الإجراءات الوقائية عبر منافذ الدخول، لذا تم رفع درجة الإستعداد والترصد الوقائى للمرض بمطار المحافظة الدولى لجميع المسافرين القادمين من الخارج، وإحالة أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض إلى مستشفى الحميات الرئيسى بمدينة سوهاج بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أخذ العينات من الحالة وتحليلها.

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وأضاف «جميعة» أنه تم التنبيه على إدارة الحجر الصحى بالمطار بتحرير كروت «مراقبة صحية» للمسافرين القادمين من أي دول ظهر بها المرض، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحرير بيانات المسافر كاملة في الكارت، وتشمل «الأسم رباعيا، والعنوان تفصيليا، والجنسية، ورقم الرحلة، وجهة وتاريخ القدوم، ورقم التليفون» وذلك حتى يتسنى متابعته صحيا، مع إرسال البيانات على البريد الإلكترونى الخاص بالإدارة العامة للحجر الصحى، لافتا إلى أنه يتم مناظرة جميع الركاب القادمين من الخارج وفحص جميع ركاب الرحلات دون أي استثناء، وتوفير أجهزة طبية لقياس درجة حرارة الراكب عن بعد وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى بالوزارة بحالات الإشتباه على الفور.

وأكد أن المواطن أ. ح «28 سنة» من محافظة قنا، والقادم من السعودية وتم إحتجازه بالحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى لإصابته بالتعب وضيق في التنفس، وتحويله لغرفة للعزل بمستشفى الحميات بمدينة سوهاج منذ 3 أيام حالته مستقرة، وفى تحسن مستمر، لافتا إلى أن المديرية في إنتظار نتائج تحاليل عينات المريض التي تم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية لتحديد نوع الإصابة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن إحتجاز المريض بالمطار ونقله لغرفة عزل بمستشفى الحميات جرى كإجراء وقائى وإحترازى، لافتا إلى أنه تم سحب عينات من المريض لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، وفي إنتظار نتيجتها، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع باقى الركاب الآخرين على متن نفس الطائرة، ولم يتبين إصابة أيا منهم بأى أعراض مرضية.