شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يزور جناح بلاده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، جناح مملكة البحرين المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، المقام حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الجودر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعدُ مهرجانًا ثقافيًا متكاملاً ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، وأن مشاركة المملكة في هذا المحفل الثقافي تعكس متانة الروابط التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية.

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وأضاف أن مشاركة مملكة البحرين هذا العام تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشيرا إلى أن المشاركة تستهدف مد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث وحراك ونهضة ثقافية في شتى مجالات الحياة.

وأثنى السفير البحريني على مدى تميز الجناح الذي تشارك به هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين والذي يضم إنتاجا ثقافيا ومعرفيا في كافة مجالات الثقافة والفنون والآداب بكافة أشكالها، في الترجمة والأدب والفنون والسيرة والتراث والتاريخ والآثار، وذلك لإبراز الهوية البحرينية، وذلك في إطار احتفاء الهيئة للعام 2020 تحت شعار «دلمون حيث الكثافة».

وعبر السفير البحريتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار للارتقاء بالمكون الثقافي والحضاري بمملكة البحرين ودورها في تعزيز العلاقات الحضارية ما بين المملكة ودول العالم، مؤكداً أن الثقافة يمكن استثمارها لبناء جسور التواصل ما بلدان الوطن العربي بما يعزز التعاون المشترك ويساهم في تحقيق طموحات الشعوب العربية.