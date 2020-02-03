المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل تاجر بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لشروعه في قتل صاحب ورشة وسرقة متعلقاته الشخصية، في منطقة الزاوية الحمراء، وحيازته سلاح ناري.
تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن عاطل مسجل خطر، شرع في قتل المجني عليه "م. ل " لسرقة المتعلقات الخاصة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "و. م" عاطل 40 سنة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح ناري، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه اعترف ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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