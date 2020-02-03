اندلاع حريق في سوق المنيرة.. والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في سوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الإثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجامع دائرة قسم شرطة إمبابة. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية. وانتقلت قيادات قسم إمبابة إلى موقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الواقعة؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

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