بحوزتهم 4 ملايين جنيه.. ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهما قرابة الـ 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية؛ للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكــام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن استخدام السيارة الخاصة به في ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزتهم 3 مليون جنيه، و100 ألف دولار، وماكينة لعد النقود، 3 هواتف محمولة تحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي، وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.