أبوشقة يعين "طارق سباق" مساعدًا لرئيس حزب الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين طارق محمد سباق حسين مساعدًا لرئيس الحزب.
وأعرب طارق سباق عن سعادته بالقرار، مؤكدًا أنه سيواصل تقديم الجهد والعمل المخلص في أي موقع من أجل رفعة الوطن والوفد.
وأكد "سباق" أن حزب الوفد سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقوة، مشيرًا إلى أن الحزب سيدرب الكوادر الشبابية على العمل السياسي الوطني داخل بيت الأمة من خلال معهد الدراسات السياسية لتقديم الأفضل للوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.
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