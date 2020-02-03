"شل" تشارك في برنامج "مصر تبدأ" لاكتشاف رواد الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت شركة "شل مصر" في المنتدى السنوي الثاني "مصر تبدأ" بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، وتحت إدارة شركة فلات 6 لابز.

ويهدف المنتدى إلى إلهام الآلاف من رواد الأعمال والشركات الناشئة ذات التأثير المجتمعي، ودعم أفكارهم من خلال توفير خدمات تدريب وتوجيه تعليمي وإرشاد ودعم فني وتجاري على مدار 4 أشهر خلال المنتدى.

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وشارك معتز درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، في لجنة التحكيم إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات العالمية الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، واستمعت اللجنة إلى 11 شركة تم اختيارها من أصل 44 شركة ناشئة احتضنت خلال عام 2019، كي تعرض أفكارها خلال المنتدى، وفاز بالمركز الأول لهذا العام شركة بايرو Pyro التي تعمل في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى فحم حيوي أقل تلويثًا للبيئة، بجائزة قدرها 100 ألف جنية.

من ناحيته، عقب درويش قائلًا: "أتوجه بخالص التهاني للفرق الفائزة للخروج بأفكار متميزة، ومشاركتنا في منتدى مصر تبدأ تأتي في إطار إستراتيجية شركة شل مصر التي تؤمن بدعم الشباب المصري، وإظهار قدراته التي تؤهله لقيادة المستقبل كأحد أهم الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

وأضاف: "شركة شل مصر تدرك أهمية تطوير وتنمية المجتمعات التي تعمل بها، لذلك قدمت العديد من برامج الاستثمار الاجتماعي الرائدة، وسنستمر في دعم الكوادر الشابة ذوي الأثر المجتمعي في جميع أنحاء مصر، ونحن على يقين أن رواد الأعمال المصريين قادرون على النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج".​