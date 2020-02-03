الصحة تنفي فيديو تجاهل مشتبه في إصابته بكورونا: غير صحيح.. وإجراءاتنا مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن ما ذكره أحد الأشخاص في فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد وعدم الاهتمام به، "غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف مجاهد في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين، أن الوزارة شددت إجراءات الحجر الصحي على العائدين من الخارج، ومن يشتبه في إصابته بأي أعراض يتم التعامل معه على الفور، متابعًا: "لا تهاون في أي إجراء يخص أزمة كورونا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تابعت اليوم بنفسها، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

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ولفت إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) في مصر.

وأوضح مجاهد، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.