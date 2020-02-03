ضياء رشوان: القوانين لديها القوة لتحجيم وسائل الإعلام الخارجة عن القواعد

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن القوانين المحلية لديها القوة لتحجيم وسائل الإعلام التي تخرج عن إطار القواعد المتعارف عليها في خطاب الكراهية والتمييز، مؤكدًا أن قضية الكراهية والتميز لن تحل إلا بالحل المجتمعي، خاصة في ظل صدق النوايا لهذا الأمر، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في التفرقة والعنصرية التي قد تحدث.

وأضاف رشوان في كلمته خلال ورشة عمل تحت عنوان "خطاب الكراهية والتمييز في الصحافة" ضمن فعاليات التجمع الإعلامي العربي "إعلام من أجل الإنسانية" الذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي - أن التفرقة في الصحافة ترجع أحيانا لتوجهات أو تحريض، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية في الوطن العربي لا تعتمد في خطاباتها على لغة الكراهية والتمييز وإن كانت هناك بعض الاستثناءات، وأنه لا يمكن التعميم عند الحديث عن خطاب الكراهية والتمييز.

وقال: "خطاب التفرقة قد يوجد في بعض المؤسسات التي تخرج عن إطار القواعد والأسس المنظمة للعمل الإعلامي".​