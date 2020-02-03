"المهندسين" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب. ومن المقرر أن تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 28 فبراير الحالي. وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قال إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لافتا إلى أن العمل النقابي للجميع وليس بالضرورة أن يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته.

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