مصر | البرد منع تحللهم.. تفاصيل العثور على 5 جثث داخل شقة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرد منع تحللهم.. تفاصيل العثور على 5 جثث داخل شقة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على 5 جثث داخل شقة تحت التشطيب، بمدينة 6 أكتوبر وتبين أن المتوفيين كان محرر بلاغات بتغيبهم، منذ حوالي عشر أيام قبل العثور على الجثث، كما تبين أن المتوفيين من بينهم شقيقين وأحد أقاربهما.

وأوضحت التحقيقات أن الـ5 عمال لم يعثر على جثثهم في حالة تعفن، رغم مرور أكثر من أسبوع من وفاتهم، وذلك بسبب برودة الجو.

كانت تحريات رجال مباحث الجيزة كشفت لغز العثور على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية تحت الإنشاء، وتبين أنهم أشعلوا "أخشاب" لتدفئتهم داخل إحدى غرف شقة تحت التشطيب بالمشروع، بعد إغلاق نوافذها وبابها.

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وأضافت التحريات، أن الغرفة مساحتها لم تتجاوز الـ10 أمتار، موضحة أن إغلاق نوافذ الغرفة، وإشعال النيران داخلها، تسبب في مصرعهم إثر تعرضهم للاختناق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث 5 عمال داخل مشروع تحت الإنشاء بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد غريب معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن العمال المعثور على جثثهم، يعملون بالمشروع مكان البلاغ، ولقوا مصرعهم إثر الاختناق، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهم.