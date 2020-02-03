مصر | بـ"200 جنيه ووجبة".. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"200 جنيه ووجبة".. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط قواد وزوجته و3 أخرين، بتهمة ممارسة الدعارة واستقطاب راغبى المتعة الحرام بداخل شقة بمساكن النصر بنطاق دائرة المعصرة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، قائلا "إنه وزوجته يديران شقتهم للأعمال المنافية للأداب منذ فترة طويله وأن الليلة الواحدة تبلغ 200 جنيه ويكون معها وجبة طعام ويوم الواقعة كان يوجد معه زوجته و4 فتيات وراغبي المتعة"، مضيفا أنه تفاجأ بالجيران يطرقون علي باب الشقة ويريدون كسره فقامت فتاة كانت معه بالإسراع إلى الشرفة وإلقاء نفسها خوفا من الفضيحة، موضحا أنه في بداية الأمر اعتقد أنهم مباحث.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة تدعي شيماء. ج من أعلى بلكونة شقة مشبوهة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح معاون مباحث القسم وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى شيماء.ج ٢٢ سنة مقيمة بالمساكن الاقتصادية بحلوان مصابة بكسور في اليد والأرجل وكدمات وسبب قفزها خوفا من ضبطها وفضح أمرها لعملها في أعمال الدعارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.