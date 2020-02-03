مصر | "مكنش قصدي".. ننشر اعترافات المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكنش قصدي".. ننشر اعترافات المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار "مروة ميمي" باعترافات أمام نيابة الطفل، اليوم الإثنين، والذي كشف "أنهم معتادون على التجمع في منزل أحدهم وممارسة هوايتهم المفضلة في لعب البلاي ستيشن، إلا أنه أمسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خال من الذخيرة، فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابت رأس المجني عليه".

فيما كشف باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم امسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه فى رأسه اسقطته أرضا غارقا في دمائه.

وكانت البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول كريم، نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصابًا بطلق ناري بالجبهة، ما أدى إلى وجود فتحة دخول وخروج بالرأس أودت بحياته في الحال.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء وجود المجني عليه "كريم" مع صديقه المتهم داخل منزل الأخير وصديق آخر في الساعة الحادية عشر مساء أول أمس الجمعة، وأثناء جلوس المجني عليه رفقة صديقيه، قام المتهم بإخراج مسدس والده من الدولاب الخاص به على سبيل اللهو ووجهه بجبهة المجني عليه كريم، فخرجت طلقة نارية من السلاح بدون قصد فأصابت المجني عليه وأودت بحياته في الحال.

