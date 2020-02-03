مصر | نشرة حوادث الخليج 365: موظف يهدد زوجته بفيديوهات جنسية واغتصاب طفلين في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: موظف يهدد زوجته بفيديوهات جنسية واغتصاب طفلين في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حبس موظف في حلوان لتهديده زوجته بنشر فيديوهات علاقتهما
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد رجب حافظ، موظف، بالحبس لمدة عام لقيامه بتهديد زوجته بمقاطع فيديو للعلاقة الحميمة بينهما بحلوان.
للمزيد هنا
سقوط شابين استقطبا طفلين للتسول في الجيزة
تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شابين هم: "ياسين" و"أحمد" في عقدهم الثاني من العمر، لاستقاطبهما طفلين: "إسلام" و"خالد"، يبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عاما، واستغلالهما في أعمال التسول بمنطقة العجوزة، ثم الإستيلاء على المبالغ المحصله وهتك عرضهم.
براءة ٢٤ مسئولًا من تهم فساد في ميناء دمياط
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ٢٤ مسئولا وموظفا بهيئة ميناء دمياط، حجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، ما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، بلغت قيمتها ما يزيد عن ٦ مليون جنيه.
للمزيد هنا
الحبس سنتين لموظف بوزارة المالية روج عملات نقدية مزورة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ياسر. س" بالحبس سنتين، في اتهامه بالترويج لعملات ورقية مقلدة.
للمزيد هنا