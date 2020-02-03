مصر | نشرة حوادث الخليج 365: موظف يهدد زوجته بفيديوهات جنسية واغتصاب طفلين في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: موظف يهدد زوجته بفيديوهات جنسية واغتصاب طفلين في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس موظف في حلوان لتهديده زوجته بنشر فيديوهات علاقتهما

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد رجب حافظ، موظف، بالحبس لمدة عام لقيامه بتهديد زوجته بمقاطع فيديو للعلاقة الحميمة بينهما بحلوان.

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سقوط شابين استقطبا طفلين للتسول في الجيزة

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شابين هم: "ياسين" و"أحمد" في عقدهم الثاني من العمر، لاستقاطبهما طفلين: "إسلام" و"خالد"، يبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عاما، واستغلالهما في أعمال التسول بمنطقة العجوزة، ثم الإستيلاء على المبالغ المحصله وهتك عرضهم.