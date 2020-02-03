مصر | عرض الطفلين ضحيتي الاغتصاب بالعجوزة على الطب الشرعي

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بعرض الطفلين "إسلام وخالد"، بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي على يد شابين في عقدهم الثاني من العمر، لبيان من تعرضهما للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

وواصلت النيابة، التحقيق في واقعة سقوط شابين وهم "ياسين" و"أحمد" في عقدهم الثاني من العمر، لاستقاطبهما طفلين وهم "إسلام" و"خالد"، يبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عاما، واستغلالهما في أعمال التسول بمنطقة العجوزة، ثم الإستيلاء على المبالغ المحصله وهتك عرضهم.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي.

وبإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.