مصر | حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة بحبس شقيقين بسبب نشاطهم الاجرامي في سرقة الشقق السكنية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة شرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين.

كان الرائد محمد صلاح معاون مباحث المعصرة، تلقي بلاغا بسرقة إحدى الشقق بنطاق دائرة القسم وعلى الفور، انتقل والقوة المرافقة للمعاينة وتبين كسر بباب الشقة، وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة عن طريق تفريغ الكاميرات واستخدام التقنيبات الحديثة، وأمكن ضبط كل من خالد. م وطارق.م شقيقين بالعقد الخامس من العمر، بحوزتهما 3 شاشة lcd وكمبيوتر و12 سكينة وكاتيل للشارى و3 هواتف محمولة، وسيشوارن واعترفا بارتكارب الواقعة، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه التي تولت التحقيقات.