مصر | زواج عرفى.. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها بالطريق الصحراوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زواج عرفى.. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها بالطريق الصحراوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، اليوم الإثنين، بإستعجال تشريح جثة سيدة تم العثور عليها ملقاه علي الطريق الصحراوي لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة يفيد بالعثور علي جثه سيدة ملقاه بطريق القاهرة- السويس بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده علي أن المجني عليها مقيمة طرف زوجها العرفي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بزواجه العرفي من المجني عليها منذ 5 أيام، وحال تواجدها بالشقة خاصته، شعرت بإعياء شديد فحاول إسعافها ولكنها توفت علي الفور، وقام بالإستعانه بصديقيه للتخلص من جثه المجني عليها، بنقل جثتها بسيارة والتخلص منها مكان العثور، وتم ضبط صديقيه وإعترفا بذلك وتم تحرير محضر بذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق.