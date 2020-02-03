مصر | 5مايو.. الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن عمدًا بحلوان

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 5 مايو المقبل، للحكم على 6 متهمين بقتل مواطن عمدًا بحلوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهمين " م.س"، و" ح.م"، و" ر.ص"، و"م.ع"، و" أ.م"، و" م.ع"، هاربين، تهمة قتل المجنى عليه " صلاح زيدان"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه عقدوا العزم على قتله وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة نارية "طبنجة"، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزره، ومنع الأهالي من إغاثة المجنى عليه، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أدت لوفاته.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة.