مصر | تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من الضرائب لـ 2 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من الضرائب لـ 2 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 2 مارس المقبل لإعلان المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجتمحمد قمر، الشهير ب"أيمن بهجتقمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

