أخبار مصر | برلماني: إجلاء المصريين من الصين يؤكد حرص الدولة على أبنائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إجلاء المصريين من الصين يؤكد حرص الدولة على أبنائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تسهيل إجراءات عودة المصريين من الصين وتحمل الدولة كافة التكاليف، مؤكدا أن الرئيس والقيادة السياسية تولي المصريين الاهتمام في كل مكان رغم ما يحيط بهم من ظروف طارئة وخطيرة والتي من الممكن أن تسبب أوبئة خطيرة في مصر ولكنه علي الرغم من ذلك لن يتهاون في الحفاظ علي أي مواطن سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف أبوطالب في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الإجراءات التي قام بها الرئيس ووزارة الصحة من إرسال الطائرات الخاصة وتجهيز مستشفي خاص لاستقبال المصريين وإجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من أن المصريين العائدين من الصين غير حاملين للفيروس يستدعي أن يفتخر جميع الشعب بقياداتهم السساسية والحكومة في الاهتمام بمواطنيها مهما كلف الأمر من تكاليف مادية أو معنوية في المستقبل من احتمالية نقل العدوي داخل مصر.