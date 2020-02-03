أخبار مصر | طارق سباق مساعدًا لرئيس حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سباق مساعدًا لرئيس حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين طارق محمد سباق حسين مساعدًا لرئيس الوفد.



وأعرب طارق سباق عن سعادته بقرار المستشار بهاء الدين أبو شقة، مؤكدًا أنه سوف يواصل تقديم الجهد والعمل المخلص فى أى موقع من أجل رفعة الوطن والوفد.



وأكد "سباق" أن حزب الوفد سوف يخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقوه، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بتدريب الكوادر الشبابية على العمل السياسى الوطنى داخل بيت الأمة من خلال معهد الدراسات السياسية لتقديم الأفضل للوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.



وأشاد "سباق" بدور حزب الوفد وخبرته فى العمل السياسى التى تمتد إلى مائة عام وتفاعله، وتواجده فى الشارع المصرى مشاركه وتفعيلا لأمال وطموحات المصريين، وأن بيت الأمة مفتوح ليس للوفديين فحسب بل لكل مواطن.