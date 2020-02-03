أخبار مصر | قلعة صلاح الدين تستقبل أعضاء النادي الأهلي والأيتام في ذكرى الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلعة صلاح الدين تستقبل أعضاء النادي الأهلي والأيتام في ذكرى الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي عدد من أعضاء النادي الأهلي الذين اصطحبوا عدد كبير من الأطفال الأيتام تزامنًا مع الذكرى الثامنة لمذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي.

وجاءت الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقتها نشوى أبو زيد المشرفة على العديد من مشاريع الترميم بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وعضو الجمعيه العمومية بالنادي، بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية.

وقالت أبو زيد إن الزيارة تهدف إلى رفع الوعي الأثري لدى النشء داخل النادي الأهلي من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى رفع هذا الوعي بين أطفال دور الأيتام، حيث تواصل الأعضاء في مبادرة منهم مع بعض هذه الدور واصطحبوا الأطفال اليوم إلى القلعة.

وبعد أن وقفت المجموعة دقيقة دقيقة حداد وقرأت الفاتحة لأرواح الشهداء، استمعوا إلى شرح حول معالم قلعة الناصر صلاح الدين، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون ذوالقبة الخضراء، وجامع محمد علي باشا الشهير، كما زاروا متحف الشرطة ليتعرفوا على تطورها عبر الزمن، وكذلك زاروا منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وعبر الأطفال والأعضاء على حد سواء عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تعرفوا من خلالها على العديد من المعلومات التي تعتبر بالنسبة للكثير منهم جديدة، وخصيصًا عن متحف الشرطة ومجسم معركة الإسماعيلية الذي لفت انتباه الأطفال، وكذلك جامع محمد علي بما يحويه من زخارف ونقوش مبهرة.