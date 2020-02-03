أخبار مصر | برلمانية تكشف حقيقة حجز مواطن مصاب بكورونا في مستشفى إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تكشف حقيقة حجز مواطن مصاب بكورونا في مستشفى إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت الدكتورة شادي ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حميات إمبابة، بعدما تم تداول فيديو لأحد المواطنين يدعي احتجازه بالمستشفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت "ثابت"، خلال زيارتها التي اصطحبت خلالها مدير المستشفى وعدد من الأطباء، إن المستشفى معروفة بالخدمات الطبية المتميزة التي تقدم بها وكذلك الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة المطلوبة في المستشفيات وذلك بشهادة المواطنين.

وتابعت: معروف عن المستشفى العراقة والكفاءة في الخدمة والتميز"، كما أن المستشفى لديها الكادر البشري المدرب لمواجهة الفيروسات والعدوى.

ونوهت عضو مجلس النواب الشخص الذي صور هذا الفيديو غير متواجد في المستشفى من أصله، كما أن أقسام المستشفى تنعم بالجو الصحي وانتشار الزراعات بالقرب منها.