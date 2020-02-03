أخبار مصر | برلماني يثمن قرار الرئيس بإعادة المصريين من بؤرة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يثمن قرار الرئيس بإعادة المصريين من بؤرة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد هلالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعادة أفراد الجالية المصرية من الصين؛ لإنقاذهم من فيروس كورونا، وتحمل الدولة التكاليف كافة، يؤكد حرص القيادة السياسية، على أمن وسلامة المصريين بالخارج.



وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن هذا الموقف ليس بجديد على القيادة السياسية، وحرصها الدائم على الوقوف بجانب أبنائها في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلبي نداء الوطن في الحفاظ على المواطن.

وأوضح أن أبناء الشعب فخورون بقيادتهم أمام العالم أجمع، مؤكدًا ضرورة تنفيذ تعليمات الرئيس بأسرع وقت وبكل دقة لعودة المصريين سالمين إلى أرض الوطن والاستعداد الكامل لوزارة الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية كافة، في حالة الاشتباه بوجود المرض تجنبًا لنقل العدوى.