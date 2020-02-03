أخبار مصر | نقابة المرشدين السياحيين: لا إصابات لأي زميل بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المرشدين السياحيين: لا إصابات لأي زميل بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين إن ما تردد عبر أحد المواقع الإخبارية من إصابة مرشد مرافق لوفد صيني بأعراض تشبه أعراض فيرس كورونا واحتجازه بحميات حلوان، هو أمر لم يتم تأكيده ولم تصل للنقابة أي إفتادة به.

وأضاف نحلة في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه في حالة حدوث مثل هذا الأمر لأبلغته وزارة الصحة فورًا، ولتم إبلاغه أيضًا من بقية الزملاء المرشدين الصيني، حيث أنهم في تواصل مستمر معه من ناحية، ومع بعضهم البعض من ناحية أخرى.

وشدد نحلة على ضرورة تقصي الحقيقة قبل النشر، وفي حالة حدوث مثل هذا الأمر فإن النقابة ستكون أول من يعلم وستتحرك فورًا على كل المستويات لصالح المرشدين السياحيين.

كما أكد على أن وزارة الصحة في تواصل دائم ومتابعة مع النقابة ن ناحية ومع وزارة السياحة والآثار من ناحية أخرى لرصد أي حالات اشتباه كورونا.