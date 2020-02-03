أخبار مصر | وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك على هامش عودة المصريين من الصين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.
الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم.
ونوهت الوزيرة بنقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة".
وشددت الوزيرة على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، لافتة إلى أن المستشفى تم تجهيزه لتصبح أسرته بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.
وأشاد المصريون العائدون، بجهود الدولة بداية من التنسيق لمغادرتهم الصين والإجراءات والتسهيلات التي تمت لهم في هذا الشأن، كما أشادوا بالإجراءات الوقائية والخدمات الطبية التي قدمت لهم حتى الآن مرددين فور وصولهم لمطار العلمين "تحيا مصر.. تحيا مصر"، معربين عن فخرهم باهتمام وعناية الدولة المصرية بأبنائها.