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أخبار مصر | وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا

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تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
الوزيرة أكدت للعائدين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير سبل الرعاية الطبية لهم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.

وجاء ذلك على هامش عودة المصريين من الصين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم.

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وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبيًا، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

ونوهت الوزيرة بنقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة".

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة وهي 14 يومًا "فترة حضانة المرض".

وشددت الوزيرة على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، لافتة إلى أن المستشفى تم تجهيزه لتصبح أسرته بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وأشاد المصريون العائدون، بجهود الدولة بداية من التنسيق لمغادرتهم الصين والإجراءات والتسهيلات التي تمت لهم في هذا الشأن، كما أشادوا بالإجراءات الوقائية والخدمات الطبية التي قدمت لهم حتى الآن مرددين فور وصولهم لمطار العلمين "تحيا مصر.. تحيا مصر"، معربين عن فخرهم باهتمام وعناية الدولة المصرية بأبنائها.

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