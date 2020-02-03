أخبار مصر | وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوزيرة أكدت للعائدين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير سبل الرعاية الطبية لهم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر. وجاء ذلك على هامش عودة المصريين من الصين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم.

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وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبيًا، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم. ونوهت الوزيرة بنقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة".