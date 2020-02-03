أخبار مصر | محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للطلبة الموهوبين علميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للطلبة الموهوبين علميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن مركز التنمية البشرية بالمحافظة سيتعاون مع أكاديمية البحث العلمى لتدريب الطلاب الموهوبين علمياً أو الحاصلين على براءات اختراع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة المحافظة لرعاية المواهب تنفيذاً لسياسة الدولة لرعاية المخترع الصغير.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لملتقى التوظيف الأول، الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان "استثمار الشباب" بحديقة الجزيرة، بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف.

وأشاد المحافظ بالاختراعات التى عرضها طلبة محافظة القاهرة، فى المراحل التعليمية المختلفة والتي تنوعت بين أجهزة مختلفة، لفرز القمامة وسماعات لخدمة ضعاف السمع وطريقة للرى والزراعة بالطاقة الشمسية، كما وعد بتقديم الدعم الكامل لهم لتنمية اختراعاتهم.