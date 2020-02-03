أخبار مصر | برلماني: القيادة السياسية حريصة على حياة المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: القيادة السياسية حريصة على حياة المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعادة أفراد الجالية المصرية من الصين لإنقاذهم من فيروس كورونا.

وقال "السيد" في تصريحات إلى "الخليج 365": إن ما قامت به وزارة الصحة، بأجهزتها كافة، وعلى رأسهم رئيس رئيس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أشرف بنفسه على استقبال المصريين العائدين من الصين، يؤكد حرص القيادة السياسية على حياة المصريين في الخارج.

وأضاف أن الدولة خصصت طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى مصر، وتجاوز عددهم 106 أفراد، وأن هؤلاء الأفراد تلقوا الرعاية الكاملة في أثناء رحلة العودة من الصين، بإشراف فريق طبي متكامل، وتم توقيع الكشف المبدئي عليهم لحين وصولهم إلى مطار العلمين، واستقبالهم في الفندق الذي تم تجهيزه لهم وبداخله غرفة الحجر، من دون تحملهم أي نفقات، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة.

وأوضح أن الدولة حريصة على توفير الرعاية الصحية الكاملة من الأكل والشرب والأدوية الطبية، للأشخاص العائدين من الصين، منعًا للاختلاط واحتمالية أن يكون هناك أحد مصاب بينهم.