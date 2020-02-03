أخبار مصر | سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن إجراءات الوقاية من الأمراض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن إجراءات الوقاية من الأمراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إيفلين متى تواضروس، عضوة مجلس النواب، اليوم الاثنين، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني.

وقالت النائبة، في سؤالها: إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة أبنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء.

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ولفتت إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.

ونوهت بضرورة الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي طبقا لما جاء بالخطة.