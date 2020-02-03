أخبار مصر | التضامن: دورات تدريبية لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: دورات تدريبية لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، في إطار محور بناء وتنمية قدرات العنصر البشري بالوزارة.
وأكدت أميرة أمين، مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية الخدمة العامة كأحد أهم الأنشطة التي تدعم الانتماء الوطني لدى الشباب، من خلال تكليفهم في مجالات تنموية واجتماعية مهمة تعمل على تحقيق التنمية المجتمعية.
وقالت في تصريحات لها: إن الخدمة العامة وجدت تفاعلا أوسع لدى الشباب نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك من خلال أداء الخدمة العمة يتم تأهيلهم لخوض الحياة العملية وإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وأضافت أن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بإدارات الخدمة العامة، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى وعلى مدى 3 أيام، واستهدفت تدريب 18 إخصائي خدمة عامة على مستوى 9 محافظات الجيزة، والفيوم، وأسيوط وسوهاج وأسوان، جنوب سيناء، مطروح، بنى سويف، البحر الأحمر.