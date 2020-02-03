أخبار مصر | التضامن: دورات تدريبية لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: دورات تدريبية لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة إخصائي الخدمة العامة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، في إطار محور بناء وتنمية قدرات العنصر البشري بالوزارة.

وأكدت أميرة أمين، مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية الخدمة العامة كأحد أهم الأنشطة التي تدعم الانتماء الوطني لدى الشباب، من خلال تكليفهم في مجالات تنموية واجتماعية مهمة تعمل على تحقيق التنمية المجتمعية.