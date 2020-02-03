أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر: الفكر المنحرف ليس وليد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر: الفكر المنحرف ليس وليد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف أنه لما جاء الإسلامُ قيّدَ المصلحةَ بما يتفقُ مع المقاصدِ الخمسةِ للشريعة الإسلامية. وتابع خلال مؤتمر "دور الأزهر في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف"، الذي عقد الاثنين، بكلية أًصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، أن الفكرَ المنحرف َنابعٌ إما عن سوء فهمٍ للشريعة الإسلامية، أو الاستغراقِ في فهم الفروع على حساب الأصول، أو لفهمٍ قاصرٍ أو خاطئٍ لعلوم الشريعة واللغة، أو أغراضٍ ومآربَ أخرى. وأشار إلى أن المؤتمر جاء تلبيةً لنداءِ الوقت، وأسألُ الله تعالى أن يحققَ مقاصدَه وغاياتِه، فهذه اللقاءات تُعقدُ عليها الآمالُ للنهوضِ نحو المستقبلِ باستراتيجياتٍ فعّالةٍ قابلةٍ للتطبيق.

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب: إن الفكرَ المنحرفَ ليس وليدَ اليوم، فقد كان العربُ في الجاهلية يرون أن المصلحةَ في وأد البنات، وأنه لا مفسدةَ في شرب الخمر، ولعبِ الميسر، وغيرِها من الأفكار التي انتشرت في الجاهلية.



وهنأ "عامر" بنجاح مؤتمرِ الأزهرِ العالمي للتجديدِ في الفكرِ والعلوم الإسلامية، الذي عقد الأٍسبوع الماضي، وخرج بتوصياتٍ مهمةٍ تعالجُ كثيرًا من قضايا الساعةِ، والتي تُعد ضوابط للتجديد ومُنطلقاتهِ يجب استثمارُها والبناءُ عليها.